Пыльная буря, дождь и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана на четверг, 4 сентября. Ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

4 сентября днем на севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе, в центре области высокая пожарная опасность.

Завтра в области Жетісу усилится ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 4-6 сентября по области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг в Западно-Казахстанской области прогнозируются гроза, град. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А в области Ұлытау усилится ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Жамбылской области тоже усилится ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

4 сентября днем на западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе, в центре порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере области Абай - туман.

А в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре, на востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре, на востоке области 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере, западе Туркестанской области тоже ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 25 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В четверг днем на западе, севере, востоке Акмолинской области возможна гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

4 сентября ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области будет туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Павлодарской области тоже ожидается туман.

Завтра на западе, севере Костанайской области прогнозируется гроза. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В четверг днем на западе Мангистауской области временами ожидаются сильный дождь, град. На западе, севере, в центре области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

