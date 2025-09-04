Теплую погоду без осадков пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана в четверг
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг, 4 сентября, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.
По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет безоблачно. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
В Астане будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +36 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.
Добавим, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Ожидается ухудшение погодных условий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Пыльная буря, дождь и грозы: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
- Заморозки и сильные осадки пообещали в ближайшие дни в Казахстане
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2282154-tepluyu-pogodu-bez-osadkov-poobeshchali-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах