Теплую погоду без осадков пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг, 4 сентября, в Астане, Алматы и Шымкенте. Прогноз погоды был опубликован на портале OpenWeather.

По данным синоптиков, сегодня в Алматы будет безоблачно. Температура днем поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

В Астане будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью температура снизится до +13 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет безоблачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +36 градусов, ночью опустятся до +18 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.

Добавим, накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана. Ожидается ухудшение погодных условий.

