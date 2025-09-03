Заморозки и сильные осадки пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 4 по 6 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным специалистов метеослужбы, атмосферные фронтальные разделы вызовут неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана, с чем ожидаются дожди с грозами.

4-5 сентября на западе, 5-6 сентября на северо-западе страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.

А на юге, юго-востоке, в центре, 5-6 сентября на востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается ясная погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра, в северной половине РК в ночные и утренние часы – туманы.

На востоке, 5 сентября на северо-востоке, 4-5 сентября в центре страны в ночные часы столбики термометров опустятся до +2...+10 градусов, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Дневные температуры в западных регионах понизятся от +18...+33 до +15...+27 градусов; в северных областях ожидается повышение от +17...+28 до +25...+30 градусов; в центре РК повышение от +20...+32 до +25...+35 градусов; на востоке страны основной фон температуры +12...+25 градусов.

На юге ожидается колебание температур от +30...+35 до +33...+38 градусов, на юго-востоке Казахстана повышение от +22...+30, в горных районах +12...+17 градусов до +28...+33, в горных районах +18...+23 градусов.

