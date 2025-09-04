Полиция Казахстана сделала заявление о ношении хиджабов и другой религиозной одежды

В полиции сообщили, что религиозные одеяния, в том числе хиджаб, не подпадают под действие нормы о запрете одежды, закрывающей лицо, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На сайте информационного портала МВД Polisia.kz напомнили, что с 12 июля вступили в силу законодательные изменения, направленные на "обеспечение возможности идентификации личности в общественных местах".

Какая одежда запрещена

"Нарушением считается ношение предметов одежды, полностью закрывающих лицо и препятствующих его визуальному распознаванию, в том числе с помощью камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

В МВД сообщили, что под действие запрета попадают: балаклавы, немедицинские маски, никабы и иные предметы одежды, скрывающие лицо.

Исключения

Запрет не распространяется на случаи, когда закрытие лица обусловлено погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением служебных или трудовых обязанностей, а также необходимостью гражданской защиты и участием в спортивных, культурных или массовых мероприятиях.

Запрещена ли религиозная одежда?

В МВД подчеркнули, что религиозная одежда, не закрывающая лицо (хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие аналогичные элементы) не подпадает под действие данной нормы.

"Меры направлены исключительно на обеспечение безопасности и общественного порядка, без нарушения прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания", - добавили МВД.

Напомним, закон, предусматривающий запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица, был подписан президентом в конце июня. Тогда сообщалось, что мера направлена на повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений.

Позже поправки прокомментировал министр внутренних дел Ержан Саденов. Он заявил, что МВД поддержало инициативу депутатов, поскольку она направлена на безопасность граждан.

"Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать", - заявил глава МВД

О запрете на ношение никабов высказывались и в Духовном управлении мусульман Казахстана. После журналисты отметили, что тема ношения хиджабов в школах поднимается каждый год, и попросили главу Минпросвещения дать однозначный ответ.

