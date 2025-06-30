Запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды: Токаев подписал закон
Опубликовано:
Сегодня главой государства был подписан закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".
В нем, как ранее отмечали в сенате, предусмотрен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Мера направлена на повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений.
Исключения сохраняются для случаев, предусмотренных законом, выполнения служебных обязанностей, в медицинских целях, при погодных условиях и другое.
Стоит отметить, что третий блок поправок в данном законе направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел. Для совершенствования организации деятельности полиции упразднена местная полицейская служба.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2260878-zapret-na-noshenie-zakryvayushchih-lico-predmetov-odezhdy-tokaev-podpisal-zakon/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах