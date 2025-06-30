Запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды: Токаев подписал закон

Сегодня главой государства был подписан закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел".

В нем, как ранее отмечали в сенате, предусмотрен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Мера направлена на повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений.

Исключения сохраняются для случаев, предусмотренных законом, выполнения служебных обязанностей, в медицинских целях, при погодных условиях и другое.

Стоит отметить, что третий блок поправок в данном законе направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел. Для совершенствования организации деятельности полиции упразднена местная полицейская служба.