Запрет на ношение закрывающих лицо предметов одежды в Казахстане: в ДУМК высказали мнение

В Духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление о запрете на ношение закрывающих лицо предметов одежды, передает NUR.KZ. В ДУМК подчеркнули, что не против такого решения.

В ДУМК высказали мнение о введении новых ограничений на запрет ношения одежды, закрывающей лицо, включая никаб, в общественных местах.

"Данное решение не направлено на ограничение каких-либо религиозных убеждений или личного выбора, а в первую очередь на обеспечение общественной безопасности. В настоящее время многие страны мира, в том числе мусульманские, занимают аналогичную позицию из соображений безопасности

Как сказано в аятах Корана, женщины не обязаны покрывать или закрывать свои лица. Это не отражено в традициях нашего народа", - сказано в сообщении

В ДУМК подчеркнули, что единое религиозное сообщество мусульман ценит "стабильность, гармонию и единство в обществе". В управлении призвали смотреть на закон с пониманием.

Напомним, 30 июня главой государства был подписан закон, предусматривающий ряд новшеств в правоохранительной службе. В нем предусмотрен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Мера направлена на повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений.

До этого глава МВД Ержан Саденов высказался о поправках, которыми предлагается запретить в Казахстане ношение одежды, мешающей распознанию лица.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая призвал носить национальную одежду.

"Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать", - заявил глава государства.