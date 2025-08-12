"Могут привлечь к ответственности": министр прокомментировал ношение хиджабов в школах Казахстана
На брифинге в правительстве журналисты отметили, что тема ношения хиджабов в школах поднимается каждый год, и попросили главу Минпросвещения дать однозначный ответ, передает корреспондент NUR.KZ.
"В действующем законодательстве закреплены все нормы по обязательной школьной форме. И школа на основе своих внутренних уставов должна требовать строгого соблюдения ношения школьной формы.
Я хотел бы предупредить - есть законодательная база, где родители могут быть привлечены к установленной ответственности за нарушение формы (учениками - прим.авт.) в школах. Всем нужно строго соблюдать внутренние правила в школах. Это касается не только хиджаба и платка, это в целом касается соблюдения школьной формы", - заявил министр Гани Бейсембаев.
Напомним, в прошлом году в Казахстане периодически широко обсуждался вопрос дресс-кода в школах страны и внешнего вида учеников. Так, Гани Бейсембаев высказался об окрашенных волосах у школьниц и ношении детьми школьной формы.
Также в сентябре 2024 года в Верховном суде Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети информацию об отмене запрета на ношение платков в школах.
В октябре председатель коллегии по административным делам Верховного суда Аслан Тукиев в кулуарах съезда судей высказался о ношении хиджаба детьми в школах страны.
В 2023 году глава Минпросвещения Гани Бейсембаев еще раз напомнил, что все ученики, согласно требованиям, должны посещать школу в школьной форме.
А в начале этого года главу Минпросвещения попросили ответить на жалобы родителей школьников о том, что их принуждают покупать национальную одежду и носить ее в определенные дни.
