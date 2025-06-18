"Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать": глава МВД о закрывающей лицо одежде

Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах мажилиса высказался о поправках, которыми предлагается запретить в Казахстане ношение одежды, мешающей распознанию лица, передает NUR.KZ.

"Это инициатива депутатов, в заседании комитета были мои заместители. Мы в целом поддерживаем, потому что мера направлена для безопасности. Если скрывать нечего, зачем лицо закрывать", - сказал глава МВД.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая призвал носить национальную одежду.

"Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать", - заявил глава государства.

На прошлой неделе в сенате рассмотрели поправки в закон "О профилактике правонарушений".

В законе предусмотрен запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Мера направлена на повышение общественной безопасности и профилактику правонарушений.

Исключения сохраняются для случаев, предусмотренных законом, выполнения служебных обязанностей, в медицинских целях, при погодных условиях и другое.