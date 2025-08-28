Дело блогера Ерболата Жанабылова, объявившего розыгрыш 10 авто, передано в суд

Недавно блогеры Жанабылов и Толегенова объявили розыгрыш 10 автомобилей, после чего в их отношении была начата проверка. Стало известно, что дело блогера передано в суд, передает NUR.KZ.

По запросу корреспондента NUR.KZ в пресс-службе суда Астаны подтвердили, что дело действительно поступило на рассмотрение в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны и было передано судье.

Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

"Г-ну Жанабылову направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства", - сказано в сообщении.

В Минтуризма добавили, что в случае отсутствия объяснений Комитетом будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Добавим, в указанной статье КоАП РК идет речь о проведении лотереи лицом, не являющимся оператором. Нарушение влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге).

О том, как на розыгрыш 10 авто, объявленный блогерами Жанабыловым и Толегеновой, отреагировали казахстанцы, мы писали здесь.

Отметим, в прошлом году Жанабылова в Астане привлекли к административной ответственности, так как он оборудовал бассейн на месте сидений и ездил с другом по городу. Еще раньше Жанабылова оштрафовали за нарушение комендантского часа в Астане.

В марте текущего года жители страны обсуждали, что Ерболат Жанабылов сделал романтическое предложение руки и сердца супруге Эльмире Толегеновой после 10 лет брака и подарил ей огромное количество роз.

