    Розыгрыш 10 авто от блогеров Жанабыловых: как казахстанцы отреагировали на конкурс

    Опубликовано:

    Блогеры объявили конкурс
    Блогеры объявили конкурс. Кадр из видео: instagram.com/zhanabylov_e

    Казахстанцы разошлись во мнениях о конкурсе от блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, где предлагается возможность выиграть 10 авто - тем, кто купит обучающий курс, передает NUR.KZ.

    Под постом Жанабыловых в Instagram пользователи стали массово оставлять негативные комментарии.

    Дело в том, что неделю назад блогеры объявили розыгрыш 10 машин. "Мечты сбываются! Мы отдадим 10 автомобилей и осчастливим 10 семей! Среди всех репостов выберем того, кому достанется Subaru", - было сказано в посте, и многие наверняка подумали, что для участия в конкурсе достаточно сделать репост.

    Пост о конкурсе
    Пост о конкурсе. Фото: instagram.com/zhanabylov_e

    Однако позже блогер опубликовал на своей странице ссылку, ведущую на сайт с описанием обучающего курса, при участии в котором был обещан розыгрыш машин.

    Стоимость курса - 30 тысяч тенге. Содержание - обучение, как вести бизнес с Китаем.

    Ситуация вызвала негативную реакцию подписчиков, которые стали массово писать комментарии под постом о конкурсе.

    "Неужто есть люди, которые верят в это разводилово", "Сколько раз участвовала, ни разу не выиграла, и вообще даже прямой эфир не сохраняют и после розыгрыша как ничего не было - даже видео нету", "Интересно, когда их посадят?", "Ради подписчиков делают, ничего никто не получит", "И кто-то на это ведется, кошмар", "Люди реально наивные. Идите работайте усердно, тогда заработаете на такую машину. А с вас поимеют миллиарды", - пишут пользователи.

    Один из подписчиков также задается вопросом "Вы же не бизнесмены, как вы будете обучать?"

    Но есть и те, кто принял конкурс положительно, оставляя эмодзи сердечек и комментарии о том, что очень хочет выиграть.

    Напомним, на днях министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

    "Г-ну Жанабылову направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства", - сказано в сообщении.

    В Минтуризма добавили, что в случае отсутствия объяснений Комитетом будет возбуждено дело об административном правонарушении.

    Добавим, в указанной статье КоАП РК идет речь о проведении лотереи лицом, не являющимся оператором. Нарушение влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП (393 200 тенге).

    Отметим, в прошлом году Жанабылова в Астане привлекли к административной ответственности, так как он оборудовал бассейн на месте сидений и ездил с другом по городу. Еще раньше Жанабылова оштрафовали за нарушение комендантского часа в Астане.

    В марте текущего года жители страны обсуждали, что Ерболат Жанабылов сделал романтическое предложение руки и сердца супруге Эльмире Толегеновой после 10 лет брака и подарил ей огромное количество роз.

