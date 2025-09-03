Казахстанка спустя 20 лет нашла сестру (видео)

В области Жетісу полицейские помогли казахстанке найти сестру, связь с которой она потеряла еще 20 лет назад. Чтобы повидаться с родственницей, женщина приехала из ВКО, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Уштобе произошла трогательная история. Жительница Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области приехала в город в надежде разыскать родную сестру, связь с которой потеряла еще 20 лет назад.

Самостоятельные попытки оказались безрезультатными. На улице женщина обратилась к участковым инспекторам Айбеку Кази и Талгату Ескожанову. Полицейские сразу откликнулись на просьбу и начали помогать в поисках.

История также нашла отклик у жителей города. В итоге сестры после долгих лет встретились.

Видеоролик с благодарностью женщины набрал отклики в соцсетях. В нем она отметила, что для нее помощь в поисках оказалась бесценна, ведь речь идет о долгожданном воссоединении семьи.

Ранее стало известно, что в ЗКО женщина похоронила мертвого младенца, а через 25 лет узнала, что ее дочь жива. Девочку продали американской семье, а найти ее родителей в Казахстане удалось благодаря бирке новорожденной с фамилией роженицы. Недавно мать и дочь впервые встретились в Уральске.

Еще одна женщина заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Девушку обнаружили спустя четыре года в Алматы, где она работала в одном из заведений общественного питания. В январе 2025 года мать и дочь, которые потеряли друг друга, наконец-то воссоединились.

