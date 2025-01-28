Пропавшую 4 года назад девушку нашли в Алматы

Казахстанка заявила о пропаже своей 16-летней дочери в Туркестанской области в 2021 году. Девушку обнаружили спустя четыре года в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полиция Толебийского района в результате непрерывных поисков обнаружила без вести пропавшую четыре года назад девушку и благополучно воссоединила ее с матерью.

"Это радостное событие стало доброй новостью для женщины, которая долгое время ждала и тосковала по своей дочери", - отметили в МВД.

Летом 2021 года местная жительница сообщила о пропаже своей 16-летней дочери. Получив информацию, стражи порядка провели все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Даже спустя несколько лет поиски по заявлению жительницы района продолжались, в результате в январе 2025 года мать и дочь, которые потеряли друг друга, наконец-то воссоединились.

"Прошли те дни, когда я не знала, что случилось с моей дочерью. Большое вам спасибо. Временами я уже не верила, но сегодня мои надежды оправдались", - выразила искреннюю благодарность со слезами на глазах мать найденной девушки.

Полиция обнаружила пропавшую за работой в одном из заведений общественного питания в Алматы.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств ее длительного отсутствия и причин, по которым она пропала без вести. Полицейские ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее пропавшую в Карасайском районе Алматинской области 18-летную девушку нашли у родственников. Ее передали родителям. После установления местонахождения пропавшей полицейские провели профилактическую беседу с ней и ее родителями.

А в хижине на высоте 2970 метров в горах Алматинской области обнаружили пропавшего туриста в ходе поисково-спасательной операции. Его нашли с помощью вертолета "Казавиаспаса". Мужчина не нуждался в медицинской помощи и был доставлен в Алматы.