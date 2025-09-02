Казахстанка похоронила ребенка, а через 25 лет узнала, что ее дочь жива

В ЗКО женщина похоронила мертвого младенца, а через 25 лет узнала, что ее дочь жива. Девочку продали американской семье. 28 августа мать и дочь впервые встретились, передает "Уральская неделя".

Как сообщает издание, в 2000 году 27-летнюю Карлыгаш из Акжаикского района привезли в Уральск в роддом № 3 на плановую операцию - кесарево сечение. Когда женщина очнулась после тяжелого наркоза, врачи сказали ей, что ребенок умер еще в утробе.

Ей выдали тело мертвого младенца, и вместе с мужем Карлыгаш похоронила его в селе. У них остался единственный ребенок - сын, родившийся пятью годами ранее.

Спустя годы выяснилось: сотрудники роддома ей солгали. У нее родилась дочь. Им с мужем выдали тело чужого ребенка, а их дочь продали в США.

В ноябре 2024 года Карлыгаш позвонили с иностранного номера. "У вас есть дочь. Она жива. Она в Америке", - услышала женщина. Она сначала испугалась, а потом не могла поверить своим ушам.

Карлыгаш была в растерянности. Не зная, что делать, приехала в Уральск к родственникам и вместе с ними обсудила странное известие. Они тоже едва поверили в эту новость. Но последовали новые звонки из США. С Карлыгаш разговаривала ее дочь, уже взрослая.

Они стали обсуждать приезд девушки и ее американских родителей в Казахстан, в Уральск. Несколько месяцев шел сбор документов, оформление визы.

28 августа 2025 года в Уральске Карлыгаш и ее муж впервые обняли дочь - уже взрослую девушку с родными чертами лица, говорящую на английском языке. Она окончила магистратуру и работает психологом в США.

Найти мать спустя 25 лет удалось благодаря бирке новорожденного с фамилией роженицы. Ее сохранили американские родители девушки. Эта маленькая деталь стала ключом к раскрытию правды.

По словам родственников семьи, речь идет о роддоме №3 в Уральске. В уголовном деле фигурируют медсестра, главный врач и сотрудница ЗАГСа.

Все архивные документы о рождении детей в этот период были уничтожены.

Подозреваемые утверждают, что Карлыгаш якобы написала отказ от ребенка. Сама женщина это категорически отрицает: "Я никогда не отказывалась от дочери".

О встрече матери с украденной 25 лет назад дочерью рассказала в соцсетях национальный тренер ООН по правам человека и член правления объединения "Женщины-юристы Казахстана" Лейла Онлаш.

"Такие преступления не совершаются в одиночку. За этим стоят целые сети. Что значит продать живого младенца при живых родителях? Это значит украсть судьбу. Украсть род. Украсть часть народа. И пусть каждый, кто причастен, ответит перед законом и людьми. Правда всегда находит дорогу домой", - написала Лейла Онлаш.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области, по данному факту проводится досудебное расследование.

Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение в рамках действующего законодательства", - отметили в ведомстве.

