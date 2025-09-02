jitsu gif
    На обрушившийся в Усть-Каменогорске мост в прошлом году потратили свыше 600 млн тенге

    Опубликовано:

    Обрушившийся мост в Усть-Каменогорске
    Обрушившийся мост. Скриншот из видео: КТК

    В Усть-Каменогорске мост, который обрушился в результате сильных дождей, ремонтировали в прошлом году. Тогда потратили свыше 600 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

    Вчера мы писали, что в Усть-Каменогорске на Шнайдарском мосту произошло частичное обрушение. Сообщалось, что на место выехали все необходимые службы, а также специальные подразделения, которые работают в режиме оперативного реагирования.

    Сегодня телеканал рассказал подробности случившегося. Оказалось, там обвалился один из центральных пролетов длиной 16 метров. Обошлось без пострадавших, но движение транспорта там теперь невозможно.

    По данным спасателей, под угрозой обрушения второй такой же участок. Теперь в городе тщательно проверят состояние всех переправ.

    Отмечается, что ЧП вызвало шквал негодования. Дело в том, что этот мост уже закрывали на ремонт в ноябре 2023 года и открыли только в марте прошлого года. Тогда потратили свыше 600 млн тенге. Сколько денег понадобится на этот раз, власти еще подсчитывают. 

    "Проведем проверку, подрядчик здесь, есть гарантийные обязательства. На основании них они будут восстанавливать мост. Постараемся максимально в кратчайшие сроки восстановить, потому что он в любом случае снимал нагрузку на нашу городскую логистику. Я думаю, что в течение двух-трех месяцев мост будет восстановлен", - сказал аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее весной сообщалось, что мост у въезда в село Уил разрушил паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. А в этом году из-за потепления и талых вод поднялся уровень реки, временную переправу размыло.

    В акимате Актюбинской области заявили, что было решено построить временный технический мост для восстановления сообщения с населенным пунктом.

    Однако позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров побывал в Уиле и осмотрел строительство моста, а после подверг критике подрядную организацию, заявив, что "организационные способности не соответствуют ожиданиям".

