Автомобильный мост обрушился в Усть-Каменогорске (видео)
В Усть-Каменогорске произошло частичное обрушение автомобильного моста. На месте работают спецподразделения, введен режим ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщает акимат Усть-Каменогорска, на Шнайдарском мосту произошло частичное обрушение. На место выехали все необходимые службы, а также специальные подразделения, которые работают в режиме оперативного реагирования.
Принимаются меры для ликвидации последствий инцидента. В целях обеспечения безопасности введен режим чрезвычайной ситуации на местном уровне.
Граждан призывают сохранять спокойствие и избегать зоны происшествия.
Как отметил аким Усть-Каменогорска Алмат Акышев, вследствие того, что три дня шел сильный дождь, уровень реки поднялся.
"В кратчайшие сроки мост будет восстановлен", - заверил Акышев.
Напомним, ранее весной сообщалось, что мост у въезда в село Уил разрушил паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. А в этом году из-за потепления и талых вод поднялся уровень реки, временную переправу размыло.
В акимате Актюбинской области заявили, что было решено построить временный технический мост для восстановления сообщения с населенным пунктом.
Однако позже аким Актюбинской области Асхат Шахаров побывал в Уиле и осмотрел строительство моста, а после подверг критике подрядную организацию, заявив, что "организационные способности не соответствуют ожиданиям".
