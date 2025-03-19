Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Способности не соответствуют ожиданиям": аким Актюбинской области недоволен строительством моста

Опубликовано:

Аким Актюбинской области осмотрел строительство моста
Асхат Шахаров в Уиле. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров побывал в Уиле и осмотрел строительство моста, а после подверг критике подрядную организацию, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, глава региона облетел территорию Уилского района и с высоты проинспектировал состояние рек, чтобы оценить угрозу паводков и принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

После этого, побывав в Уиле, Асхат Шахаров осмотрел строительство временного технического моста на подъезде к селу.

Этот мост поможет восстановить сообщение с населенным пунктом, временно прерванное из-за размытия предыдущей переправы.

Строительство моста в Актюбинской области
Строительство моста. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

На строительном участке работают 25 единиц спецтехники и около 75 человек. Строители устанавливают опоры и после приступят к укладке плит проезжей части. В ближайшие два дня подрядная организация планирует сдать мост и движение через него будет восстановлено.

Однако глава региона подверг критике представителей подрядной организации.

"Ваши организационные способности не соответствуют ожиданиям. Мы помогаем вам во всех вопросах, и знаю, что государственная экспертиза была завершена еще в январе. Часть денег была выделена. Теперь нужно приложить все усилия, чтобы быстрее завершить работы и обеспечить безопасное и удобное передвижение для жителей", - сказал аким Актюбинской области.

Строительство моста в Актюбинской области
Строительство моста в Уиле. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Сейчас местные жители для переправы через реку используют лодки. Угрозы для населения нет.

По словам акима Уилского района Аскара Казыбаева, в селе Уил имеется достаточный запас продуктов. Газ, свет, вода подаются в дома бесперебойно.

Напомним, большой мост у въезда в село Уил разрушил паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. А в этом году из-за потепления и талых вод поднялся уровень реки, временную переправу размыло.

Позже в акимате Актюбинской области заявили, что было решено построить временный технический мост для восстановления сообщения с населенным пунктом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229332-sposobnosti-ne-sootvetstvuyut-ozhidaniyam-akim-aktyubinskoy-oblasti-nedovolen-stroitelstvom-mosta/