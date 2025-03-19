"Способности не соответствуют ожиданиям": аким Актюбинской области недоволен строительством моста
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Аким Актюбинской области Асхат Шахаров побывал в Уиле и осмотрел строительство моста, а после подверг критике подрядную организацию, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, глава региона облетел территорию Уилского района и с высоты проинспектировал состояние рек, чтобы оценить угрозу паводков и принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
После этого, побывав в Уиле, Асхат Шахаров осмотрел строительство временного технического моста на подъезде к селу.
Этот мост поможет восстановить сообщение с населенным пунктом, временно прерванное из-за размытия предыдущей переправы.
На строительном участке работают 25 единиц спецтехники и около 75 человек. Строители устанавливают опоры и после приступят к укладке плит проезжей части. В ближайшие два дня подрядная организация планирует сдать мост и движение через него будет восстановлено.
Однако глава региона подверг критике представителей подрядной организации.
"Ваши организационные способности не соответствуют ожиданиям. Мы помогаем вам во всех вопросах, и знаю, что государственная экспертиза была завершена еще в январе. Часть денег была выделена. Теперь нужно приложить все усилия, чтобы быстрее завершить работы и обеспечить безопасное и удобное передвижение для жителей", - сказал аким Актюбинской области.
Сейчас местные жители для переправы через реку используют лодки. Угрозы для населения нет.
По словам акима Уилского района Аскара Казыбаева, в селе Уил имеется достаточный запас продуктов. Газ, свет, вода подаются в дома бесперебойно.
Напомним, большой мост у въезда в село Уил разрушил паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. А в этом году из-за потепления и талых вод поднялся уровень реки, временную переправу размыло.
Позже в акимате Актюбинской области заявили, что было решено построить временный технический мост для восстановления сообщения с населенным пунктом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229332-sposobnosti-ne-sootvetstvuyut-ozhidaniyam-akim-aktyubinskoy-oblasti-nedovolen-stroitelstvom-mosta/