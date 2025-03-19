"Способности не соответствуют ожиданиям": аким Актюбинской области недоволен строительством моста

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров побывал в Уиле и осмотрел строительство моста, а после подверг критике подрядную организацию, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, глава региона облетел территорию Уилского района и с высоты проинспектировал состояние рек, чтобы оценить угрозу паводков и принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

После этого, побывав в Уиле, Асхат Шахаров осмотрел строительство временного технического моста на подъезде к селу.

Этот мост поможет восстановить сообщение с населенным пунктом, временно прерванное из-за размытия предыдущей переправы.

Строительство моста. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

На строительном участке работают 25 единиц спецтехники и около 75 человек. Строители устанавливают опоры и после приступят к укладке плит проезжей части. В ближайшие два дня подрядная организация планирует сдать мост и движение через него будет восстановлено.

Однако глава региона подверг критике представителей подрядной организации.

"Ваши организационные способности не соответствуют ожиданиям. Мы помогаем вам во всех вопросах, и знаю, что государственная экспертиза была завершена еще в январе. Часть денег была выделена. Теперь нужно приложить все усилия, чтобы быстрее завершить работы и обеспечить безопасное и удобное передвижение для жителей", - сказал аким Актюбинской области.

Строительство моста в Уиле. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Сейчас местные жители для переправы через реку используют лодки. Угрозы для населения нет.

По словам акима Уилского района Аскара Казыбаева, в селе Уил имеется достаточный запас продуктов. Газ, свет, вода подаются в дома бесперебойно.

Напомним, большой мост у въезда в село Уил разрушил паводок прошлого года, поэтому здесь пользовались временной переправой. А в этом году из-за потепления и талых вод поднялся уровень реки, временную переправу размыло.

Позже в акимате Актюбинской области заявили, что было решено построить временный технический мост для восстановления сообщения с населенным пунктом.