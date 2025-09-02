О смягчении наказания за пьяное вождение в Казахстане высказался сенатор

Сенатор Марат Кожаев в кулуарах парламента прокомментировал вопрос о возможном изменении наказания для водителей, кто задержан за пьяную езду, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня нельзя менять законодательство. Каждый раз, приняв закон, потом под давлением какой-то когорты людей, которые организовали сообщество в интернете, менять законы? Пусть не нарушают. Речь идет о чем? Что пьяный водитель - это угроза для здоровья, жизни остальных членов нашего общества. В стране тысячи ДТП происходят, сотни людей ежегодно гибнут, в том числе - по вине пьяных водителей.

Этот вопрос не сам по себе стал жестким. Вводили мягкие меры ответственности - сначала штрафовали, потом на полгода лишали, потом на год, на три. Но никто не реагировал. Продолжали нарушать, ездить, пьянствовать за рулем и так далее.

И теперь, когда жесткий, бескомпромиссный вариант закона принят, и он, главное, начал работать, эта реакция почему? Потому что закон наконец-то стал работать", - заявил сенатор.

Напомним, в прошлом году группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны.

Кроме того, депутат мажилиса Николай Арсютин раскритиковал практику лишения прав на вождение на 7 лет из-за "пьяной" езды в Казахстане и выступил с предложением смягчить наказание.

Позже на это предложение ответили в МВД, заявив, что не видят необходимости в пересмотре меры наказания, а также считают ее весьма "адекватной". А в феврале этого года в полиции снова высказались с категоричным "нет".

А в июне этого года в МВД категорично ответили на предложение смягчить наказание за пьяное вождение в Казахстане. В полиции исключили возможность любых послаблений.

