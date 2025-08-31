Иностранные туристы застряли в горах Алматы: к операции привлекли вертолет Ми-8 (видео)

Шестеро туристов застряли на пике Сатпаева - инструктор, как оказалось, получил перелом ноги. К спасательной операции привлекли вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на Службу спасения.

По данным ведомства, на пульт экстренной службы "109" поступило сообщение, что туристическая группа из шести человек находится в районе пика Сатпаева. По предварительным данным, инструктор получил перелом ноги.

"Для проведения поисково-спасательных работ в вечернее время были задействованы несколько экипажей спасателей, в том числе кинологический расчет. Работы осложнялись условиями горной местности и тем, что маршрут через ледник в ночное время представлял опасность для жизни.

В связи с этим было принято решение провести эвакуацию при помощи вертолета Ми-8 МТВ", - сообщили в ведомстве.

Все шесть туристов были эвакуированы на борту вертолета. Среди них - граждане Российской Федерации.

Двое пострадавших получили травмы и находятся под наблюдением медиков.

В Алматы на пике Сатпаева прошла спасательная операция - спуститься с высоты 4 300 метров помогли двум девушкам.

До этого спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Также в Павлодарской области заблудившихся туристов, брата и сестру, спасатели обнаружили в ущелье ведьм и помогли им спуститься.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека - две женщины с ребенком. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Людей нашла одна из поисковых групп.

