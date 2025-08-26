Казахстанцам потребовалась помощь в ущелье ведьм

В Павлодарской области заблудившихся туристов, брата и сестру, спасатели обнаружили в ущелье ведьм и помогли им спуститься, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Баянаульском районе Павлодарской области спасатели пришли на помощь к туристам, заблудившимся в горах, 24-летней девушке и ее брату.

Оперативно обнаружив их в районе ущелья ведьм, спасатели МЧС обеспечили их безопасный спуск. Медицинская помощь им не потребовалась.

"Туристы выразили искреннюю признательность за профессионализм и оказанную поддержку", - отметили в ведомстве.

Ранее в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека - две женщины с ребенком. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Людей нашла одна из поисковых групп.

В Туркестанской области спасли 6 человек, которые ушли в горы, чтобы покорять пик "Үлкен тура", но не смогли вернуться. Одна туристка получила перелом ноги.

В горах Алматы заблудился 18-летний неопытный турист. Он отправился в горы вместе с друзьями, но отстал от группы и, не имея с собой фонарика, сбился с пути. Парня обнаружили около поляны Терра.

