Туристы заблудились в горах Алматы на высоте 3 тыс. метров
Спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что группа из четверых человек заблудилась при спуске с пика "Башута". Об этом стало известно после звонка на пульт 112 ДЧС Алматы.
"Преодолев расстояние около 5 км по горной местности, спасатели обнаружили заявителей на высоте более 3 тыс. метров над уровнем моря и благополучно спустили их с горы до Шымбулака", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что спасенные не нуждались в медицинской помощи.
МЧС напоминает, что при выходе в горы обязательно нужно изучить свой маршрут, проинформировать близких, проверить прогноз погоды и взять с собой средства связи.
Напомним, ранее в Павлодарской области заблудившихся туристов, брата и сестру, спасатели обнаружили в ущелье ведьм и помогли им спуститься.
Также в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека - две женщины с ребенком. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Людей нашла одна из поисковых групп.
