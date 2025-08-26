Туристы заблудились в горах Алматы на высоте 3 тыс. метров

Спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что группа из четверых человек заблудилась при спуске с пика "Башута". Об этом стало известно после звонка на пульт 112 ДЧС Алматы.

"Преодолев расстояние около 5 км по горной местности, спасатели обнаружили заявителей на высоте более 3 тыс. метров над уровнем моря и благополучно спустили их с горы до Шымбулака", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что спасенные не нуждались в медицинской помощи.

МЧС напоминает, что при выходе в горы обязательно нужно изучить свой маршрут, проинформировать близких, проверить прогноз погоды и взять с собой средства связи.

Напомним, ранее в Павлодарской области заблудившихся туристов, брата и сестру, спасатели обнаружили в ущелье ведьм и помогли им спуститься.

Также в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека - две женщины с ребенком. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Людей нашла одна из поисковых групп.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.