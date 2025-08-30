"Были в слезах": несколько часов искали девушек в горах Алматы (видео)

В Алматы на пике Сатпаева прошла спасательная операция - спуститься с высоты 4 300 метров помогли двум девушкам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале ведомства рассказали, что после того, как девушки поднялись в горы на высоту 4 300 метров, одна из них подвернула ногу и почувствовала себя плохо из-за горной болезни. В связи с этим самостоятельный спуск был невозможен.

"На место выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС города Алматы. Поискам мешали потерянная связь и неточные координаты - пришлось прочесывать склон.

Через несколько часов подъема установили визуальный контакт. Девушки были в слезах от облегчения. Медицинская помощь не понадобилась", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, операция по спасению завершилась успешно. Туристок сопроводили вниз и доставили к эко-посту, где их ждали родные.

Напомним, ранее спасатели помогли вернуться домой четверым людям, заблудившимся в горах Алматы. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Также в Павлодарской области заблудившихся туристов, брата и сестру, спасатели обнаружили в ущелье ведьм и помогли им спуститься.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области во время сбора грибов пропали три человека - две женщины с ребенком. В поисках были задействованы спасатели и полицейские. Людей нашла одна из поисковых групп.

