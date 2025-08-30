Жаркую погоду обещают в двух мегаполисах Казахстана в субботу

Синоптики рассказали, что в субботу, 30 августа, в Астане ожидается дождь, а в Алматы и Шымкенте будет жарка погода. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня жителям Астаны синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 10,6 м/с.

В Алматы ожидаются рассеянные облака. Температура днем поднимется до 35 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

А в Шымкенте синоптики обещают ясное небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.

Напомним, 30 августа непогода обрушится на некоторые регионы Казахстана. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Также мы писали, что понижение температуры ожидается в последние дни августа.

