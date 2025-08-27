Дожди и похолодание обещают в последние дни августа в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие дни, 28-30 августа. Понижение температуры прогнозируют к концу месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как пообещали специалисты метеослужбы, в начале периода на большей части РК благодаря западному антициклону сохраниться погода без осадков.

Однако уже 29 августа в связи с прохождением ложбины северо-западного циклона в северных, центральных и восточных регионах страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, 30 августа нестабильная погода охватит и юго-восток Казахстана.

Ожидаются дожди с грозами, 30 августа на севере, востоке в центре страны прогнозируются сильные дожди с градом и шквалистым ветром.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, на западе, севере, северо-западе в ночные и утренние часы – туманы.

На западе температурный фон ожидается в пределах 20-31 тепла, на юго-западе 27-35 тепла.

Ожидается понижение температуры воздуха:

на северо-западе РК от 23-33 тепла до 15-23 тепла,

в северных областях от сильной жары 30-35 градусов до 15-23 тепла,

в центре страны от сильной жары 30-37 градусов до 18-27 тепла,

на востоке Казахстана от 22-32 до 17-28 тепла,

в южных областях от сильной жары 30-41 градус до 26-35 тепла,

на юго-востоке страны сохранится сильная жара 33-38 градусов, в горных районах 23-28 тепла.

Отметим, что сегодня в мегаполисах Казахстана пообещали жаркую погоду без осадков.

А в ряде регионов Казахстана на 27 августа объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий - где-то ожидается град, гроза, дождь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.