Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 29 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без. Температура днем поднимется до +33 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.

