Дождь пообещали в одном из мегаполисов Казахстана сегодня
Опубликовано:
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 29 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без. Температура днем поднимется до +33 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра – 6,2 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +20 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Жаркую погоду снова пообещали в мегаполисах Казахстана
- Казахстанцев предупредили о сильной жаре до 40 градусов и высокой пожарной опасности
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2280261-dozhd-poobeshchali-v-odnom-ih-megapolisov-kazahstana-segodnya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах