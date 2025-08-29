Грозы и пыльные бури: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Непогода обрушится на Казахстан в субботу, 30 августа. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

30 августа в области Жетісу ветер западный в северной половине области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Завтра на востоке, юго-востоке, юге, центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу на севере, востоке Актюбинской области усилится ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

А в Астане ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

30 августа на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области возможна гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также завтра на западе, севере, в центре области Абай будет гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, днем шквал. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20, на востоке, юге области временами 25 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на юге, севере, в центре Кызылординской области будет пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на юге, севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке области Ұлытау ожидаются гроза, днем пыльная буря. Ветер северо-западный утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

30 августа днем в Жамбылской области усилится ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В субботу в Алматинской области тоже усилится ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

30 августа Атырауской области на западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юге, севере области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на юге Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Днем - сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

А 2-3 сентября на севере, востоке Акмолинской области ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. А завтра ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области, днем по области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с, на западе, юге, области временами 23-28 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

30 августа днем на западе, севере Павлодарской области пообещали сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидаются гроза. Днем гроза, на западе, севере град, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В субботу ночью на западе, севере, востоке Костанайской области будет гроза, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный днем 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 25 м/с.

