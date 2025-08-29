Как будут работать ЦОНы и спецЦоны в праздничные выходные в Казахстане

30 августа - выходной для всех ЦОНов. 1 сентября будут работать только дежурные ЦОНы, со 2 сентября возобновляется работа в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

Как сообщает НАО "Правительство для граждан", в связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа, суббота - выходной день для всех ЦОНов и спецЦОНов.

1 сентября будут работать только дежурные ЦОНы, включая специализированные: прием граждан в ЦОНах будет осуществляться с 9:00 до 13:00, в спецЦОНах с 9:00 до 12:00, выдача документов в спецЦОНах - до 13:00.

С 2 сентября все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.

Актуальный список дежурных центров доступен по этой ссылке.

Напомним, согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником, который отмечается 30 августа, и в этом году выпадает на субботу - таким образом, казахстанцы получат сразу три дня выходных подряд - 30, 31 августа и 1 сентября (суббота, воскресенье и понедельник).

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с юбилеем этого праздника, объяснил, зачем в 2022 году в стране изменили Конституцию, и высказался о роли Назарбаева в принятии Конституции.

