Стало плохо: туриста спасали высоко в горах Алматы
Опубликовано:
В горах Алматы туристу стало плохо на высоте более 4000 метров - ему потребовалась помощь спасателей и медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Возле хижины на пике Молодежный группа волонтеров разбила лагерь, однако у одного из участников резко ухудшилось самочувствие - проявились признаки горной болезни.
Для сопровождения туриста при спуске направлены спасатели с КСП «Туюк-Су».
Спустя два часа спасатели передали туриста врачам Центра медицины катастроф МЧС РК.
Состояние мужчины оценили как удовлетворительное.
Поисково-спасательные работы завершены, все участники в безопасности.
