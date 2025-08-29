Стало плохо: туриста спасали высоко в горах Алматы

В горах Алматы туристу стало плохо на высоте более 4000 метров - ему потребовалась помощь спасателей и медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Возле хижины на пике Молодежный группа волонтеров разбила лагерь, однако у одного из участников резко ухудшилось самочувствие - проявились признаки горной болезни.

Для сопровождения туриста при спуске направлены спасатели с КСП «Туюк-Су».

Спустя два часа спасатели передали туриста врачам Центра медицины катастроф МЧС РК.

Состояние мужчины оценили как удовлетворительное.

Поисково-спасательные работы завершены, все участники в безопасности.

