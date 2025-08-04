Спасательную операцию развернули в горах Алматы

В воскресенье, 3 августа, в горах Алматы группа туристов, которая шла к ущелью Аюсай, попала под дождь и не смогла спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в ведомстве, к спасателям обратилась туристическая группа из шести человек 2004-2008 годов рождения.

"Группа совершала поход к ущелью Аюсай. Однако, когда основная часть пошла на спуск к поляне Три медведя, задержавшиеся девушки попали под дождь и не смогли спуститься самостоятельно", - рассказали в министерстве.

В итоге сотрудники РОСО развернули в горах спасательную операцию. Они эвакуировали двух девушек с горного склона, высота которого достигает 1600 метров, и доставили их до визит-центра, где передали обеспокоенным родственникам.

"МЧС напоминает: перед выходом в горы обязательно проверяйте прогноз погоды и рассчитывайте маршрут с учетом опыта и физических возможностей участников", - добавили в МЧС.

Ранее в МЧС уже напоминали правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

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