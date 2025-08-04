Спасательную операцию развернули в горах Алматы
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В воскресенье, 3 августа, в горах Алматы группа туристов, которая шла к ущелью Аюсай, попала под дождь и не смогла спуститься самостоятельно, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как рассказали в ведомстве, к спасателям обратилась туристическая группа из шести человек 2004-2008 годов рождения.
"Группа совершала поход к ущелью Аюсай. Однако, когда основная часть пошла на спуск к поляне Три медведя, задержавшиеся девушки попали под дождь и не смогли спуститься самостоятельно", - рассказали в министерстве.
В итоге сотрудники РОСО развернули в горах спасательную операцию. Они эвакуировали двух девушек с горного склона, высота которого достигает 1600 метров, и доставили их до визит-центра, где передали обеспокоенным родственникам.
"МЧС напоминает: перед выходом в горы обязательно проверяйте прогноз погоды и рассчитывайте маршрут с учетом опыта и физических возможностей участников", - добавили в МЧС.
Ранее в МЧС уже напоминали правила безопасности в горах:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;
- обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2271783-spasatelnuyu-operaciyu-razvernuli-v-gorah-almaty/
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