    "Меня чуть ли не извиниться заставляли": аким Костаная снова обратился к учителям после скандала

    Опубликовано:

    Марат Жундубаев
    Марат Жундубаев. Фото: Лариса Божко/Наш Костанай

    Марат Жундубаев снова поднял тему дежурства учителей на водоемах и обратился к педагогам во время августовского совещания, сообщает "Наш Костанай".

    По данным издания, во время совещания Марат Жундубаев вновь поднял резонансную тему безопасности детей, так как решил поставить точку в этом вопросе. Он заявил, что его призыв был направлен не на принуждение, а на мобилизацию для спасения детских жизней.

    "Меня чуть ли не извиниться заставляли за этот призыв. А за что? За то, что призвал все общество сохранить жизни наших детей? Скандал был, говорили, что учителей заставляют чуть ли не в воду заходить, круглосуточно дежурить. Не было такого!" - высказался Жундубаев.

    Аким областного центра отметил, что сотрудники, дежурившие на спасательной станции, получали заработную плату. Но добавил, что "основная ответственность за детей лежит на родителях".

    "Как показывает практика, не все родители добросовестно выполняют свои обязанности. За лето у реки было зафиксировано 7,5 тыс. детей, из которых более 500 находились без присмотра взрослых. Хочу, чтобы между нами не было недосказанности. Усилия, предпринятые вами, принесли результат: за все лето в городе не было зафиксировано ни одного случая гибели детей на воде. Поэтому я не отказываюсь от своих слов, так как считаю, что вы помогли спасти жизни", - сказал глава Костаная.

    Напомним, в июне Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, что вызвало критику со стороны педагогов. А в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.

    Позже в Министерстве труда также заявили, что выступают категорически против привлечения педагогов на несвойственные работы. После этого Жундубаев объяснил свои слова и заявил, что лишь хотел предотвратить трагедию.

