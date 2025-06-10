"Привлекать учителей к патрулированию водоемов": в Минтруда отреагировали на предложение акима Костаная

Ерболат Абулхатин на брифинге в кабмине прокомментировал предложение акима Костаная привлекать учителей для мониторинга несанкционированных пляжей, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболата Абулхатина - насколько законно предложение акима Костаная привлекать учителей для контроля за безопасностью детей на водоемах.

"Минтруда категорически против привлечения педагогов на несвойственные работы. Свою позицию высказали. И в законодательстве это утверждено. Этот факт находится на контроле. Дано поручение инспекции труда проверить обращение учителей и, если их будут привлекать для мониторинга на пляжах и так далее, принимать соответствующие меры и выдавать соответствующие предписания", - сказал в ответ Ерболат Абулхатин.

В целом, по его словам, директора школ и руководители управлений образования всех уровней предупреждены, что нельзя привлекать учителей на несвойственные работы, в том числе на хозяйственные работы внутри школ.

"Имеется ввиду покраска школы, другие хозработы, помните, как раньше было. Это категорически не приветствуется. Нами даны четкие указания инспекциям труда - при выявлении таких фактов о привлечении работодателей в лице управления образования и директоров школ к соответствующей ответственности", - заверил спикер.

Напомним, сегодня сообщалось, что аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, однако в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.

Ранее главам организаций образования в Казахстане напомнили, что учителей незаконно привлекать к сбору денежных средств в школах.

Также на брифинге в СЦК замглаву комитета Минпросвещения спросили об отношении ведомства к случаям, когда школьники грубо ведут себя с учителями, и необходимости наказания за это.