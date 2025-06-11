"Закон не нарушен": аким Костаная высказался о скандале вокруг его слов об учителях

Аким Костаная Марат Жундубаев объяснил свои слова о привлечении учителей к патрулированию водоемов в летний период, сообщает "Алау". Он добавил, что на это дали согласие 121 педагог.

По словам Марата Жундубаева, он предложил привлекать учителей для мониторинга водоемов, чтобы предотвратить трагедию.

"Я исходил из того, что произошла трагедия. Чтобы ее предотвратить, все методы хороши. Теперь я хочу подчеркнуть, что закон "О статусе педагога" не нарушен здесь. Не нарушен по простой причине - каждый учитель, педагог или работник образования имеет право на дополнительный заработок, то есть работать, как в летних лагерях, как в пришкольных лагерях, точно также в мониторинговой этой группе", - сказал Жундубаев.

Работа, по словам акима, заключается в том, чтобы устанавливать подростков, а также привлекать родителей к ответственности в случае повторных нарушений.

"Я смотрел, как оно в чатах вышло: "О, Жундубаев нас заставляет!". Был хоть один случай, чтобы какого-то педагога взяли и сказали: "Ты будешь работать бесплатно, вперед, в отпуск не пойдешь"? У нас молодые педагоги, там и работники образования идут, чтобы дополнительно заработать. И это нормально.

Здесь был поднят вопрос о том, что Жундубаев хочет заставить всех учителей выйти на реку и ходить день и ночь там. Кого заставляли, кого? Записались 121 человек, записались уже. У них полностью все лето расписано", - сказал глава города.

Накануне мы писали, что аким Костаная Марат Жундубаев предложил учителям патрулировать водоемы в летний период, что вызвало критику со стороны педагогов. А в управлении образования заявили, что это не является работой педагогов.

Позже в Министерстве труда также заявили, что выступают категорически против привлечения педагогов на несвойственные работы.

"Дано поручение инспекции труда проверить обращение учителей и, если их будут привлекать для мониторинга на пляжах и так далее, принимать соответствующие меры и выдавать соответствующие предписания", - заявили в Минтруда.