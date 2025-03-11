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Тройка лошадей и миллион алых роз: блогер сделал предложение жене спустя 10 лет брака

Опубликовано:

Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова
Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова. Фото: instagram.com/zhanabylov_e

Казахстанский блогер-миллионник Ерболат Жанабылов сделал романтическое предложение руки и сердца супруге Эльмире Толегеновой после 10 лет брака, передает NUR.KZ.

Блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова уже 12 лет вместе, из них 10 лет живут в официальном браке и имеют троих детей, но роскошную свадьбу решили сыграть только сейчас.

"Когда мы еще были студентами и у нас не было своих денег, но были большие мечты, тогда мы пообещали - когда у нас все получится, мы сделаем свадьбу.

Время шло, а возможности не было. Мы просто расписались. А я так и не дождалась красивого предложения руки и сердца", - рассказала Эльмира Толегенова.

Инстадива призналась, что много лет ждала романтического предложения руки и сердца, на которое ответила согласием.

"Скоро будет свадьба, которую полностью готовит Ерболат. Ну что, будем ждать вместе?" - спросила она своих подписчиков.

Ерболат поразил не только супругу, но и подписчиков, проявив креативность. Жених подъехал на тройке лошадей и преподнес своей суженой невероятное количество красных роз.

Напомним, в восьмую годовщину брака Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова осуществили давнюю мечту - они устроили свадебную фотосессию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2226980-troyka-loshadey-i-million-alyh-roz-bloger-sdelal-predlozhenie-zhene-spustya-10-let-braka/