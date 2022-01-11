Блогера-миллионника оштрафовали за нарушение комендантского часа в Нур-Султане

Ерболат Жанабылов. Фото: instagram.com/zhanabylov_e

Казахстанского блогера Ерболата Жанабылова наказали за нарушение комендантского часа. Об этом сообщается на официальной странице ДП города Нур-Султан в Instagram.

Как сообщили в полиции, в 01:30 ночи столичные правоохранители остановили машину на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Улы Дала.

В салоне авто находились 26-летний водитель и двое пассажиров. Проверка установила, что за рулем в ту ночь был блогер Ерболат Жанабылов.

Он рассказал стражам порядка, что после встречи с друзьями они направлялись домой.

За нарушение комендантского часа троих граждан доставили в УП района "Есиль". Всех привлекли к ответственности по статье 476, пункт 10 КоАП РК.

Решением суда нарушителей оштрафовали на 10 МРП (30 630 тенге) каждого.

В департаменте полиции предупредили, что комендантский час продолжается. Передвижения пешком и на транспорте запрещены. Разрешение на передвижение дано только лицам, задействованным в жизнедеятельности столицы.

Напомним, что летом минувшего года Жанабылов попал в поле зрения полиции и СМИ после крупной свадьбы блогеров в Нур-Султане, где он был одним из женихов. Вторым был его родной брат.

Тогда обоих братьев оштрафовали на 87 510 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950582-blogera-millionnika-oshtrafovali-za-narushenie-komendantskogo-chasa-v-nur-sultane/