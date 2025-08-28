Полицейских на электросамокатах заметили в Алматы (видео)

В Алматы прошел масштабный рейд, на который на линию вместе с патрульными выехали 50 полицейских электросамокатах, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы сообщили, что в Алматы прошел рейд по контролю за эксплуатацией электросамокатов. Имеенно этот же вид транспорта был выбран полицейскими в качестве способа передвижения.

"Такой формат позволяет мобильнее реагировать на нарушения, оперативно работать в местах массового скопления людей и в труднодоступных для автомобилей локациях, проводить профилактическую работу", - объяснили в полиции.

Отмечается, что это первый опыт, который показал свою эффективность. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы сделать использование самокатов полицией постоянной практикой.

Напомним, вчера глава Комитета адмполиции Кайсар Султанбаев в СЦК рассказал, что будут делать с электросамокатчиками, которые ездят по тротуарам и, превышая скорость, провоцируют ДТП.

Ранее также говорилось о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. И сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

Кроме того, недавно в Алматы два человека на электросамокатах устроили гонки на проезжей части проспекта Аль-Фараби.

