В аэропорту Астаны обратились к пассажирам с важным предупреждением
Опубликовано:
В аэропорту Астаны пассажирам напомнили о ремонте взлетно-посадочной полосы в сентябре и октябре, в связи с чем возможны задержки рейсов, передает NUR.KZ.
Как сообщает аэропорт Астаны, взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта на ремонт:
- 1-4 сентября;
- 8 сентября - 31 октября 2025 года (ежедневно с 10:00 до 18:00).
"В это время возможны изменения в расписании рейсов. Пожалуйста, заранее уточняйте актуальную информацию у своей авиакомпании", - предупреждают пассажиров в воздушной гавани.
Напомним, в июне текущего года столичный аэропорт предупредил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы этой осенью и изменениях в расписании рейсов.
Неделю назад в пресс-службе аэропорта Астаны объяснили, почему ремонт взлетно-посадочной полосы осенью текущего года будет прерван на три дня.
Недавно пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.
Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana - их предупредили о временных изменениях в расписании рейсов.
