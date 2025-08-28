В аэропорту Астаны обратились к пассажирам с важным предупреждением

В аэропорту Астаны пассажирам напомнили о ремонте взлетно-посадочной полосы в сентябре и октябре, в связи с чем возможны задержки рейсов, передает NUR.KZ.

Как сообщает аэропорт Астаны, взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта на ремонт:

1-4 сентября;

8 сентября - 31 октября 2025 года (ежедневно с 10:00 до 18:00).

"В это время возможны изменения в расписании рейсов. Пожалуйста, заранее уточняйте актуальную информацию у своей авиакомпании", - предупреждают пассажиров в воздушной гавани.

Напомним, в июне текущего года столичный аэропорт предупредил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы этой осенью и изменениях в расписании рейсов.

Неделю назад в пресс-службе аэропорта Астаны объяснили, почему ремонт взлетно-посадочной полосы осенью текущего года будет прерван на три дня.

Недавно пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.

Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana - их предупредили о временных изменениях в расписании рейсов.

