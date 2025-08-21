Масштабные изменения в расписании: в аэропорту Астаны рассказали новые подробности о ремонте

В пресс-службе аэропорта Астаны объяснили, почему ремонт взлетно-посадочной полосы осенью текущего года будет прерван на три дня, передает NUR.KZ.

В июне текущего года столичный аэропорт предупредил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы и изменениях в расписании рейсов.

"В связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта с 1 по 4 сентября 2025 года, а также с 8 сентября по 31 октября 2025 года.

В указанные даты, ежедневно с 10-ти до 18-ти часов по времени Астаны, полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок", - сообщили тогда в пресс-службе.

Тогда отмечалось, что с 5 по 7 сентября полоса будет открыта, а рейсы будут выполняться в штатном режиме. Сегодня в аэропорту объяснили, почему ремонт будет прерван на 3 дня.

"Это связано с тем, что именно в эти даты на базе аэропорта запланирован аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Решение о проведении аудита было принято более чем за полгода до его начала, а решение о закрытии полосы на ремонт - только в мае текущего года.

Таким образом, для обеспечения проведения международной проверки в полном объеме аэропорт в указанные три дня продолжит работать в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Накануне пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.

Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana - их предупредили о временных изменениях в расписании рейсов.

