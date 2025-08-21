Масштабные изменения в расписании: в аэропорту Астаны рассказали новые подробности о ремонте
Опубликовано:
В пресс-службе аэропорта Астаны объяснили, почему ремонт взлетно-посадочной полосы осенью текущего года будет прерван на три дня, передает NUR.KZ.
В июне текущего года столичный аэропорт предупредил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы и изменениях в расписании рейсов.
"В связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта с 1 по 4 сентября 2025 года, а также с 8 сентября по 31 октября 2025 года.
В указанные даты, ежедневно с 10-ти до 18-ти часов по времени Астаны, полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок", - сообщили тогда в пресс-службе.
Тогда отмечалось, что с 5 по 7 сентября полоса будет открыта, а рейсы будут выполняться в штатном режиме. Сегодня в аэропорту объяснили, почему ремонт будет прерван на 3 дня.
"Это связано с тем, что именно в эти даты на базе аэропорта запланирован аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Решение о проведении аудита было принято более чем за полгода до его начала, а решение о закрытии полосы на ремонт - только в мае текущего года.
Таким образом, для обеспечения проведения международной проверки в полном объеме аэропорт в указанные три дня продолжит работать в обычном режиме", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Накануне пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.
Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana - их предупредили о временных изменениях в расписании рейсов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2277645-masshtabnoe-izmenenie-v-raspisanii-v-aeroportu-astany-rasskazali-novye-podrobnosti-o-remonte/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах