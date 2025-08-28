"Предки жили на высоком уровне": археологическую сенсацию совершили ученые на юге Казахстана

В Туркестанской области ученые обнаружили уникальные украшения женщины андроновской культуры, которые могут относиться к эпохе бронзы, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, сейчас ученые ведут изыскания на территории Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе. Отмечается, что ближе к осени водоем мелеет, обнажая места, где таятся древние захоронения.

Археологам удалось обнаружить четыре погребения эпохи бронзы. Находки дают новые знания о жизни и культуре людей, населявших территорию Туркестанской области тысячи лет назад. Уникальным открытием стало женское погребение 16-15 века до нашей эры.

По словам ученых, захоронение относится к андроновской культуре и отражает быт и традиции женщин того времени. Здесь археологи обнаружили элементы головного убора и украшения: бронзовые височные кольца с позолотой, браслеты, бисер и бусины, а также серьги необычной формы.

"Для региона Южного Казахстана это находка уникальная. Она свидетельствует о том, что народонаселение в эпоху бронзы знало и осваивало бронзу, литье бронзы, а также знала основы ювелирного искусства. Все это показывает, на каком высоком уровне древние предки казахов у нас осуществляли свою деятельность и здесь жили", - отметил профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Озбекали Жанибекова Александр Подушкин.

Отметим, в июле этого года уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау, где недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века.

В июне этого года сообщалось, что еще одного "Золотого человека" могут найти в Алматинской области - ученые нашли украшения саков в ходе раскопок в Уйгурском районе.

Также в июне сообщалось, что 25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам, обнаружили ученые в Карагандинской области.

В январе этого года в Атырауской области при раскопках кургана "Карабау-2" были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.

