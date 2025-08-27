jitsu gif
    Казахстанцев предупредили о сильной жаре до 40 градусов и высокой пожарной опасности

    Опубликовано:

    Голуби
    Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    28 августа в Казахстане ожидается сильная жара, местами грозы, пыльные бури и высокая пожарная опасность. В большинстве регионов синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

    По данным синоптиков, в Астане завтра ожидается жара до 35 градусов, синоптики также предупреждают о высокой пожарной опасности.

    На севере и востоке Костанайской области ожидаются грозы и град. Ветер в северо-западных районах будет достигать 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая.

    В Северо-Казахстанской области прогнозируются грозы, а на западе утром и ночью возможен туман.

    В Мангистауской области ожидается пыльная буря и сильная жара до 38 градусов. Ветер будет достигать 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Атырауской области местами прогнозируются грозы. На востоке - чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на юге - высокая.

    В Карагандинской области прогнозируют сильную жару до 35 градусов и порывы ветра до 15 м/с. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Жетісу и Талдыкоргане ожидаются сильные ветра до 15-20 м/с, и высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской области обещают пыльную бурю и сильную жару до 40 градусов, ветер - 15-20 м/с.

    В области Ұлытау температура достигнет 35-38 градусов, пожарная опасность - высокая. В Жамбылской области ветер будет достигать 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актюбинской области порывы ветра ожидаются до 15 м/с, на юге - чрезвычайная пожарная опасность, в остальных районах - высокая.

    В Акмолинской области ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и жара до 35  градусов.

    В Восточно-Казахстанской области ветер северный, порывы до 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере возможен туман. На юге - высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная.

    Во всех этих регионах объявлено штормовое предупреждение.

    Погода
