Жара до +38 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 27 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют хорошую погоду - осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +30 градусов, ночью температура снизится до +11 градусов. Скорость ветра – 3,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,3 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.