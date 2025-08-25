Повышение температуры ожидается в регионах Казахстана в ближайшие дни

В большинстве регионов Казахстана с 26 по 28 августа ожидается повышение температуры и солнечная погода, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни на большей части Казахстана синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Однако кратковременные дожди с грозами ожидаются в северо-западных областях, 26-28 августа - на западе, 28 августа - на севере страны. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы - туманы.

На северо-западе страны будет сильная жара 30-35 градусов, на севере республики - 27 тепла, в северных областях повышение от 25-32 до сильной жары 30-35 градусов. В центре страны также будет сильная жара 30-35 градусов, на востоке Казахстана повышение от 17-27 до 24-33 тепла.

И южных областях синоптики обещают сильную жару 35-40 градусов, на юго-востоке - повышение до сильной жары 30-35 градусов, в горных районах от 20-25 тепла до 32-37 градусов, в горных районах - 22-27 тепла.

А вот на западе ожидается понижение температуры днем от 23-34 тепла. На юге региона с сильной жары 35-38 градусов столбики термометра опустятся до 20-35 тепла. И в Северо-Казахстанской области понижение от 27-32 до 22-27 тепла.

Сегодня мы писали, что синоптики рассказали, погода испортится в Астане в ближайшие 7 дней.

Также синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы с 25 по 31 августа.

Жителям Шымкента также рассказали, какая их ждет погода в ближайшую неделю.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.