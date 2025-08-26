Жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 26 августа. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 2,8 м/с.

Жителям Астаны тоже прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью температура снизится до +10 градусов. Скорость ветра - 3,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +19 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,4 м/с.

Отметим, что специалисты метеослужбы предупреждали казахстанцев о повышении температуры. В ближайшие дни на большей части Казахстана синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков.

Ранее синоптики отмечали, что во второй и третьей декадах августа будут наблюдаться "температурные качели", жаркие дни будут сменяться прохладными и дождливыми:

в западных регионах основной фон температуры воздуха составит ночью +11...+17C, днем +21...+27 градусов, в отдельные дни прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до +18...+26 градусов, днем до +28...+35, в Мангистауской области до +40 градусов;

в северных регионах и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +4...+10 до +12...+18 градусов, днем от +16...+23 до +24...+32;

в центре и на юго-востоке колебание температуры ночью от +6...+13 до +15...+20, днем от +19...+28 до +28...+36 градусов,

на юге республики в отдельные дни температура воздуха повысится днем до +33...+42.

