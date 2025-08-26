Ветер, гроза и сильная жара: штормовое предупреждение объявлено в областях Казахстана

На завтра, 27 августа, в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра, грозами и сильной жарой, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Завтра, по прогнозу синоптиков, на западе Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Атырауской области будет гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, юге области высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области обещают ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы - 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 августа в области Жетісу будет ветер северо-восточный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с.

Стильную жару 36 градусов обещают днем на юге, востоке Актюбинской области. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на востоке - высокая пожарная опасность.

Днем на севере Костанайской области будет гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе - высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области синоптики прогнозируют ветер северо-восточный днем на западе, юге, в центре области 15-18 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе и севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В области Абай прогнозируется ветер северо-восточный днем на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе области Ұлытау будет сильная жара - 37 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный утром и днем на юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке - высокая пожарная опасность.

Грозу обещают завтра ночью в Западно-Казахстанской области. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на юге, востоке, западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе - чрезвычайная пожарная опасность.

27 августа днем на юге и в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге, в центре области 15-20 м/с. Днем будет сильная жара 40 градусов.

Ночью и утром на западе Мангистауской области обещают туман. Ветер северо-западный на западе области порывы 15 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.