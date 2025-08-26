Будет ли Россия строить ТЭЦ в Казахстане, ответили в Минэнерго

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в кабмине высказался о планах по строительству трех ТЭЦ в Казахстане, передает NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что заместитель премьер-министра Роман Скляр ранее заявлял, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске решили строить самостоятельно, так как "Интер-РАО" не смогла получить экспортного финансирования.

Однако по их данным, позже руководство российской компании ответило, что прорабатывается вопрос финансирования на уровне Минфина и российского правительства.

Тогда же было сделано заявление, что контракты на проектирование ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске могут подписать до конца 2025 года.

Представители СМИ поинтересовались, возможно ли в итоге участие российской стороны в строительстве этих станций.

"По Кокшетауской ТЭЦ уже принято решение и "Самрук Энерго" самостоятельно начало реализацию проекта. По Семею и Усть -Каменогорску, к сожалению, на сегодняшний момент подтверждения финансирования с российской стороны нет, поэтому мы активно рассматриваем вопрос самостоятельной реализации этих проектов. Думаем, в ближайшее время уже будет принято решение - в сентябре 2025 года", - отметил Сунгат Есимханов.

Спикер считает, что на сегодня большая вероятность, что Казахстан эти станции будет строить самостоятельно.

Напомним, в 2023 году стало известно, что в Казахстане при участии России построят три новые ТЭЦ - в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

В декабре того же года во время официального визита Токаев в Санкт-Петербург года были подписаны соглашения о строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Тогда сообщалось, что ТЭЦ в Семее и Кокшетау появятся уже в 2027 году, а в 2030 планируют сдать в эксплуатацию ТЭЦ в Усть-Каменогорске.

Но в мае текущего года заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал о проблемных вопросах с финансированием.

В июле сообщалось, что три ТЭЦ в Казахстане, которые должна была строить Россия, могут построить Китай или Корея.

