О педофилах в популярной среди детей мобильной игре предупредило Минпросвещения
Опубликовано:
Министерство просвещения просит родителей внимательно следить за интернет-увлечениями детей - в ведомстве предупредили о педофилах в одной из популярных игр, передает сайт телеканала КТК.
В комитете по охране прав детей заявили, что злоумышленники сначала начинают доверительные беседы, а потом переводят разговор в закрытый чат.
Сообщается, что там несовершеннолетних могут шантажировать.
По информации телеканала, эпидемия преступлений, совершенных посредством этой игры, накрыла многие страны мира.
Например, опасаясь за безопасность детей, в Турции и Катаре мобильное приложение Roblox уже заблокировали.
В Казахстане же пока только призывают родителей следить за тем, во что играют их дети, и не позволять им делиться личными данными.
Сообщается, что тревожными сигналами могут стать резкая замкнутость, агрессия и нервозность ребенка, говорят специалисты.
Источник: КТК.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2278965-o-pedofilah-v-populyarnoy-sredi-detey-mobilnoy-igre-predupredilo-minprosveshcheniya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах