О педофилах в популярной среди детей мобильной игре предупредило Минпросвещения

Министерство просвещения просит родителей внимательно следить за интернет-увлечениями детей - в ведомстве предупредили о педофилах в одной из популярных игр, передает сайт телеканала КТК.

В комитете по охране прав детей заявили, что злоумышленники сначала начинают доверительные беседы, а потом переводят разговор в закрытый чат.

Сообщается, что там несовершеннолетних могут шантажировать.

По информации телеканала, эпидемия преступлений, совершенных посредством этой игры, накрыла многие страны мира.

Например, опасаясь за безопасность детей, в Турции и Катаре мобильное приложение Roblox уже заблокировали.

В Казахстане же пока только призывают родителей следить за тем, во что играют их дети, и не позволять им делиться личными данными.

Сообщается, что тревожными сигналами могут стать резкая замкнутость, агрессия и нервозность ребенка, говорят специалисты.

Источник: КТК.

