Роскомнадзор официально подтвердил ограничение звонков через Telegram и WhatsApp в России

Роскомнадзор заявил, что в России «принимаются меры по частичному ограничению звонков» в Telegram и WhatsApp. «Частичную блокировку» звонков в этих мессенджерах в ведомстве объяснили борьбой с мошенниками.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — цитирует РБК заявление пресс-службы ведомства.

С конца прошлой недели голосовые звонки и даже обычная переписка работают у российских пользователей телеграма и WhatsApp с большими перебоями.

В пресс-службе мессенджера Telegram Русской службе Би-би-си ранее заявили, что приложение работает исправно, а «любые проблемы с соединением, с которыми сталкиваются пользователи, не являются результатом технических неисправностей телеграма».

Проблемы со связью в мессенджерах наблюдались еще в конце июня и начале июля. По словам источника газеты «Коммерсант» на телеком-рынке, с 1 августа власти стали выборочно тестировать блокировку звонков в мессенджерах.

В декабре «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что в правительстве обсуждают идеи, как полностью заблокировать голосовые вызовы в приложениях и запретить звонки из-за границы.

Один из источников на рынке объяснил The Bell: операторы переживают, что растет объем звонков через WhatsApp. Эти звонки невозможно контролировать (трафик зашифрован) и на них почти ничего не получается зарабатывать (звонки идут через интернет, а такой трафик стоит гораздо дешевле, чем голосовой).

Журнал Forbes со ссылкой на источники и телеведущая Ксения Собчак сообщали, что весной операторы «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2) предложили Минцифры заблокировать пользователям возможность звонков в иностранных мессенджерах.

Осенью прошлого года глава Роскомнадзора Андрей Липов утверждал, что меры против звонков через мессенджеры необходимы якобы для защиты россиян от телефонных мошенников. После начала войны в Украине мошенники не только крали деньги с банковских счетов, но и стали убеждать россиян поджигать военкоматы, заливать зеленкой урны для голосования и совершать другие подобные действия.

Однако, как отмечает журналист Андрей Захаров (в реестре «иноагентов»), согласно опросу, который проводит Центробанк РФ, в 2024 году мошенники связывались с потенциальными жертвами в основном по телефону (45,6%). Мессенджеры занимали только второе место — 15%.

Российские власти объясняют также свои действия тем, что Telegram и WhatsApp не выполняют закон о «приземлении», то есть не хранят данные пользователей в России.

Эксперты отмечают, что таким образом власти, вероятно, вынуждают жителей России переходить на мессенджер Max, который в июле правительство РФ выбрало его «национальным мессенджером».

В политике конфиденциальности российского сервиса прямо указано, что мессенджер Max не только собирает определенные данные, но и оставляет за собой право передавать их третьим лицам и госорганам.

Как отмечают технические эксперты, обычно голосовые звонки в мессенджерах практически невозможно прослушать, а вот доступ к переписке получить гораздо проще.

После заявления Роскомнадзора об ограничении работы Telegram и WhatsApp появился и комментарий Минцифры. Министерство сообщило, что доступ к звонкам в этих мессенджерах будет восстановлен, если те выполнят требования российского законодательства.

