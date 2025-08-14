"Власти пытаются блокировать": WhatsApp сделал заявление после ввода ограничений на звонки в России

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами

      "Власти пытаются блокировать": WhatsApp сделал заявление после ввода ограничений на звонки в России

      Опубликовано:

      WhatsApp на телефоне
      Иконка WhatsApp на рабочем столе смартфона. Иллюстративное фото: Pixabay

      Представители мессенджера WhatsApp сделали официальное заявление после того, как "Роскомнадзор" ввел ограничения на работу в России, передает NUR.KZ.

      Заявление опубликовано в аккаунте мессенджера в X.

      "Наше заявление в связи с новостью о попытке российского правительства заблокировать WhatsApp: мессенджер конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение - именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 млн наших пользователей в стране.

      Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в России", - сказано в сообщении.

      Отметим, согласно официальному сайту компании, WhatsApp - это бесплатное приложение для обмена сообщениями и совершения звонков. Доступно на телефонах по всему миру.

      Приложение WhatsApp задумывалось как альтернатива SMS. Сегодня сервис поддерживает отправку и получение данных в самых разных форматах: сообщения, фото, видео, документы, геопозиция и аудиозвонки.

      Создатели WhatsApp - Брайан Эктон и Ян Кум. В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook.

      Напомним, накануне Роскомнадзор официально подтвердил ограничение звонков через Telegram и WhatsApp в России.

      А в июле замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что WhatsApp может покинуть российский рынок.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.