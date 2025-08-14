"Власти пытаются блокировать": WhatsApp сделал заявление после ввода ограничений на звонки в России

Представители мессенджера WhatsApp сделали официальное заявление после того, как "Роскомнадзор" ввел ограничения на работу в России, передает NUR.KZ.

Заявление опубликовано в аккаунте мессенджера в X.

"Наше заявление в связи с новостью о попытке российского правительства заблокировать WhatsApp: мессенджер конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение - именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 млн наших пользователей в стране.

Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в России", - сказано в сообщении.

Отметим, согласно официальному сайту компании, WhatsApp - это бесплатное приложение для обмена сообщениями и совершения звонков. Доступно на телефонах по всему миру.

Приложение WhatsApp задумывалось как альтернатива SMS. Сегодня сервис поддерживает отправку и получение данных в самых разных форматах: сообщения, фото, видео, документы, геопозиция и аудиозвонки.

Создатели WhatsApp - Брайан Эктон и Ян Кум. В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook.

Напомним, накануне Роскомнадзор официально подтвердил ограничение звонков через Telegram и WhatsApp в России.

А в июле замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что WhatsApp может покинуть российский рынок.

