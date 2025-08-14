"Власти пытаются блокировать": WhatsApp сделал заявление после ввода ограничений на звонки в России
Опубликовано:
Представители мессенджера WhatsApp сделали официальное заявление после того, как "Роскомнадзор" ввел ограничения на работу в России, передает NUR.KZ.
Заявление опубликовано в аккаунте мессенджера в X.
"Наше заявление в связи с новостью о попытке российского правительства заблокировать WhatsApp: мессенджер конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение - именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 млн наших пользователей в стране.
Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалась доступным для людей по всему миру, включая в России", - сказано в сообщении.
Отметим, согласно официальному сайту компании, WhatsApp - это бесплатное приложение для обмена сообщениями и совершения звонков. Доступно на телефонах по всему миру.
Приложение WhatsApp задумывалось как альтернатива SMS. Сегодня сервис поддерживает отправку и получение данных в самых разных форматах: сообщения, фото, видео, документы, геопозиция и аудиозвонки.
Создатели WhatsApp - Брайан Эктон и Ян Кум. В 2014 году WhatsApp стал частью Facebook.
Напомним, накануне Роскомнадзор официально подтвердил ограничение звонков через Telegram и WhatsApp в России.
А в июле замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что WhatsApp может покинуть российский рынок.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2275191-vlasti-pytayutsya-blokirovat-whatsapp-sdelal-zayavlenie-posle-vvoda-ogranicheniy-v-rossii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах