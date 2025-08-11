Упал камень: подросток получил серьезную травму в горах Алматы (фото, видео)
Спасательную операции на высоте 3800 м над уровнем моря провели сотрудники МЧС в горах Алматы - подросток получил серьезную травму, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Накануне, 10 августа, спасатели Службы спасения ДЧС Алматы выехали с контрольно-спасательного пункта "Туюк Су" в район пика Титова в Медеуский район, где трое детей в сопровождении одного взрослого поднимались в горы.
При спуске на одного из подростков упал камень.
Спасатели добрались до пострадавшего 2009 года рождения и диагностировали у него открытый перелом предплечья.
Подросток находился в сознании и мог передвигаться самостоятельно.
"Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф МЧС. Состояние мальчика стабильное", - сообщили в МЧС.
Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.
- При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.
