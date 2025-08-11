Упал камень: подросток получил серьезную травму в горах Алматы (фото, видео)

Спасательную операции на высоте 3800 м над уровнем моря провели сотрудники МЧС в горах Алматы - подросток получил серьезную травму, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне, 10 августа, спасатели Службы спасения ДЧС Алматы выехали с контрольно-спасательного пункта "Туюк Су" в район пика Титова в Медеуский район, где трое детей в сопровождении одного взрослого поднимались в горы.

При спуске на одного из подростков упал камень.

Спасатели добрались до пострадавшего 2009 года рождения и диагностировали у него открытый перелом предплечья.

Подросток находился в сознании и мог передвигаться самостоятельно.

"Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам Центра медицины катастроф МЧС. Состояние мальчика стабильное", - сообщили в МЧС.

Ранее в МЧС напомнили правила безопасности в горах:

Изучите подробно свой маршрут.

Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.

Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50-100 м.

При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.

Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.

Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - призвали в МЧС.

