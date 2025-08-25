Летевший во Вьетнам самолет вернули в аэропорт Астаны

Самолету компании VietJet Air, следовавшему в Нячанг, пришлось вернуться в аэропорт Астаны, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Решение о возврате воздушного судна на аэродром вылета принято командиром экипажа в строгом соответствии с авиационными правилами и в интересах безопасности пассажиров и экипажа", - прокомментировали произошедшее в аэропорту.

Посадка прошла в штатном режиме, были задействованы все службы, необходимые для обслуживания воздушного судна.

Как заявили в пресс-службе, для приема рейса в воздушной гавани Астаны были обеспечены все необходимые условия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.