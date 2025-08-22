Причину возникновения длинных очередей назвали в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны обратились к пассажирам с информацией о причинах возникновения очередей и дали ряд рекомендацией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В аэропорту рассказали, что с завершением летнего сезона отпусков и подготовкой многих семей к новому учебному году пассажиропоток все еще остается высоким.

"В часы пик, утром и вечером, - это может приводить к более длинным очередям. Чтобы ваше путешествие прошло спокойно, мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 2-3 часа до вылета для прохождения регистрации и досмотра", - сказано в сообщении.

Меры предпринимаемые в аэропорту:

увеличение количества сотрудников на пунктах досмотра;

дополнительные линии контроля;

совместно с авиакомпаниями над более равномерным распределением рейсов.

"В сентябре начнутся плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы. Эти мероприятия являются частью наших постоянных усилий по обеспечению безопасности полетов и надежности инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Пассажиропоток продолжает стабильно расти, что подтверждает важность аэропорта Астаны как воздушных ворот столицы. Чтобы соответствовать этому спросу, в планах управляющей компании - строительство нового современного терминала, который позволит увеличить пропускную способность и повысить комфорт для пассажиров в будущем", - добавили в воздушной гавани.

В июне текущего года столичный аэропорт предупредил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы и изменениях в расписании рейсов. Накануне в пресс-службе аэропорта Астаны объяснили, почему ремонт взлетно-посадочной полосы осенью текущего года будет прерван на три дня.

После этого пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.

Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana - их предупредили о временных изменениях в расписании рейсов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.