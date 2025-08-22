Причину возникновения длинных очередей назвали в аэропорту Астаны
В аэропорту Астаны обратились к пассажирам с информацией о причинах возникновения очередей и дали ряд рекомендацией, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
В аэропорту рассказали, что с завершением летнего сезона отпусков и подготовкой многих семей к новому учебному году пассажиропоток все еще остается высоким.
"В часы пик, утром и вечером, - это может приводить к более длинным очередям. Чтобы ваше путешествие прошло спокойно, мы рекомендуем прибывать в аэропорт за 2-3 часа до вылета для прохождения регистрации и досмотра", - сказано в сообщении.
Меры предпринимаемые в аэропорту:
- увеличение количества сотрудников на пунктах досмотра;
- дополнительные линии контроля;
- совместно с авиакомпаниями над более равномерным распределением рейсов.
"В сентябре начнутся плановые работы по ремонту взлетно-посадочной полосы. Эти мероприятия являются частью наших постоянных усилий по обеспечению безопасности полетов и надежности инфраструктуры в долгосрочной перспективе.
Пассажиропоток продолжает стабильно расти, что подтверждает важность аэропорта Астаны как воздушных ворот столицы. Чтобы соответствовать этому спросу, в планах управляющей компании - строительство нового современного терминала, который позволит увеличить пропускную способность и повысить комфорт для пассажиров в будущем", - добавили в воздушной гавани.
В июне текущего года столичный аэропорт предупредил о временном закрытии взлетно-посадочной полосы и изменениях в расписании рейсов. Накануне в пресс-службе аэропорта Астаны объяснили, почему ремонт взлетно-посадочной полосы осенью текущего года будет прерван на три дня.
После этого пассажирам FlyArystan сообщили об изменениях в расписании рейсов, связанных с плановым ремонтом в аэропорту Астаны.
Ранее с такой же информацией к пассажирам обратились в Air Astana - их предупредили о временных изменениях в расписании рейсов.
