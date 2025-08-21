jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Гранты в магистратуру распределили в Казахстане

    Опубликовано:

    Лекция в университете
    Лекция в университете. Фото: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

    Комиссия по присуждению образовательных грантов в магистратуру на 2025-2026 учебный год завершила работу, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

    По данным Миннауки, рассмотрены поданные заявления и проведена процедура распределения образовательных грантов на основе конкурсного отбора.

    "В текущем году на участие в конкурсе поступило более 20 тыс. заявлений, что больше на 5 тыс. по сравнению с прошлым годом. Наибольшим спросом среди будущих магистрантов пользуются такие направления, как "Педагогические науки", "Информационно-коммуникационные технологии", а также "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", - сказано в сообщении.

    Результаты конкурса будут опубликованы 23 августа, ознакомиться с результатами можно будет на страницах министерства в соцсетях.

    Напомним, 12 августа начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру.

    До этого Казахстане начался прием документов на получение образовательных грантов от местных исполнительных органов.

    На прошлой неделе был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

    После министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах.

